Политика Канада может отдать Украине летальное оружие, закупленное для курдов Ирака

2018-06-22 15:16 494

Канадское летальное оружие, закупленное в свое время для курдов в Ираке, но так им и не переданное, стоит безвозмездно передать Украине.

"Вместо того, чтобы просто занимать этим оружием пространство на складах, его могут использовать Вооруженные силы Украины, которые неоднократно делали запросы на получение такого оборудования. Это стало бы настоящей помощью нашим украинским союзникам, которые борются за свою свободу и независимость", - пишет депутат парламента Канады от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан в своей статье для “The National Post”.

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Он напомнил, что Джастин Трюдо в свое время пообещал передать Силам самообороны курдов различное военное оборудование на 9,5 млн долл, но в итоге этого сделано не было из-за политических споров. Сейчас это оружие хранится на складах в Канаде и Иордании. "Начальник Генерального штаба Канады Джонатан Вэнс лично признал малую вероятность того, что это оружие когда-либо будет все же передано курдам", - отметил Безан.

По словам депутата, его партия поддержит передачу Украине летального вооружения. “В случае победы на выборах, наше правительство во главе с Эндрю Широм предоставит Украине летальное оборонительное вооружение, ранее закупленное для курдов, которым Вооруженные силы Канады помогали”, - подытожил он.