Политика Канада может отдать Украине летальное оружие, закупленное для курдов Ирака

2018-06-22 15:16 494

Канадское летальное оружие, закупленное в свое время для курдов в Ираке, но так им и не переданное, стоит безвозмездно передать Украине. 

 "Вместо того, чтобы просто занимать этим оружием пространство на складах, его могут использовать Вооруженные силы Украины, которые неоднократно делали запросы на получение такого оборудования. Это стало бы настоящей помощью нашим украинским союзникам, которые борются за свою свободу и независимость", - пишет депутат парламента Канады от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан в своей статье для “The National Post”.

АРМИЯ УКРАИНЫ ЗАНЯЛА НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА - СОЗДАНА "ЛИНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Он напомнил, что Джастин Трюдо в свое время пообещал передать Силам самообороны курдов различное военное оборудование на 9,5 млн долл, но в итоге этого сделано не было из-за политических споров. Сейчас это оружие хранится на складах в Канаде и Иордании. "Начальник Генерального штаба Канады Джонатан Вэнс лично признал малую вероятность того, что это оружие когда-либо будет все же передано курдам", - отметил Безан.

 По словам депутата, его партия поддержит передачу Украине летального вооружения. “В случае победы на выборах, наше правительство во главе с Эндрю Широм предоставит Украине летальное оборонительное вооружение, ранее закупленное для курдов, которым Вооруженные силы Канады помогали”, - подытожил он.

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды на выходные: в субботу - грозы и ливни, в воскресенье вернется жара

2018-06-22 17:28 331

Украина подала иск в ЕСПЧ в связи с нарушением прав в России Олега Сенцова

2018-06-22 12:45 626

ПОЛНЫЙ СПИСОК Порошенко ввел усиленные санкции против российских компаний и граждан

2018-06-22 10:11 785

Гройсман рассказал, когда в Украине начнут расти зарплаты и пенсии

2018-06-21 22:00 1967

Еще новости в разделе "Политика"

Канада может отдать Украине летальное оружие, закупленное для курдов Ирака

2018-06-22 15:16 494

У Гройсмана уверяют, что Данилюка никто не выгонял, он сам решил уволиться

2018-06-22 14:15 560

Порошенко отменил запрет на въезд в Украину российского омбудсмена Москальковой

2018-06-22 11:44 702

ПОЛНЫЙ СПИСОК Порошенко ввел усиленные санкции против российских компаний и граждан

2018-06-22 10:11 785
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Канада может отдать Украине летальное оружие, закупленное для курдов Ирака 2018-06-22 15:16 494
У Гройсмана уверяют, что Данилюка никто не выгонял, он сам решил уволиться 2018-06-22 14:15 560
Порошенко отменил запрет на въезд в Украину российского омбудсмена Москальковой 2018-06-22 11:44 702
ПОЛНЫЙ СПИСОК Порошенко ввел усиленные санкции против российских компаний и граждан 2018-06-22 10:11 785

Лента

КАРТА 17:28 Прогноз погоды на выходные: в субботу - грозы и ливни, в воскресенье вернется жара
16:32 Чернобыль попал в список самых страшных мест для "темного туризма"
15:45 Когда Греция сможет полностью избавиться от финансовой зависимости от ЕС
15:16 Канада может отдать Украине летальное оружие, закупленное для курдов Ирака
14:43 "Мне было некомфортно", - водитель Uber пояснил, почему высадил целующихся девушек
14:15 У Гройсмана уверяют, что Данилюка никто не выгонял, он сам решил уволиться
13:46 Илон Маск отправил электронные письма всем сотрудникам - ищет саботажника
13:14 Антимонопольный комитет оштрафовал АЗС за сговор и повышение цен на автогаз
12:45 Украина подала иск в ЕСПЧ в связи с нарушением прав в России Олега Сенцова
ТРАГЕДИЯ 12:13 Невыносимая жара: маленький ребенок погиб, выпав из открытого окна на 7 этаже