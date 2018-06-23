Украина фото В Карпатах из-за снега эвакуируют детский лагерь

2018-06-23 10:00 813

На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем. В ближайшие часы детей доставят в низинные населенные пункты района.

В Карпатах из-за снега и резкого понижения температуры эвакуируют детский лагерь. Об этом в субботу, 23 июня, сообщил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

По его словам, у горы Близница на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг в несколько сантиметров толщиной.

"В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низинные населенные пункты района", - сообщил он.

По словам Москаля, по состоянию на 8 часов утра температура воздуха на высокогорье Карпат составляет около 1 градуса тепла.

Напомним, утром 23 июня высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье засыпало снегом.