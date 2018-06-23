Украина фото В Карпатах из-за снега эвакуируют детский лагерь

2018-06-23 10:00 813

 

На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем. В ближайшие часы детей доставят в низинные населенные пункты района.

В Карпатах из-за снега и резкого понижения температуры эвакуируют детский лагерь. Об этом в субботу, 23 июня, сообщил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

По его словам, у горы Близница на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг в несколько сантиметров толщиной.

"В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низинные населенные пункты района", - сообщил он.

По словам Москаля, по состоянию на 8 часов утра температура воздуха на высокогорье Карпат составляет около 1 градуса тепла.

Напомним, утром 23 июня высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье засыпало снегом.

Еще по теме

КАРТА В Карпатах сегодня открывают Бескидский тоннель, соединивший Украину и Евросоюз

2018-05-24 11:14 3891

Сильный снег и метели: в Украине объявили штормовое предупреждение

2018-03-20 18:30 13993

Лыжников предупредили о новой опасности - в Карпатах пойдут мощные лавины

2018-03-19 15:46 3432

КАРТА В Украине опять зима: циклон принесет снегопад, метель и мороз до -15°C

2018-03-19 08:39 49476

Еще новости в разделе "Украина"

Розенко заявил, что в Украине могут внепланово поднять пенсии

2018-06-23 14:30 993

Стало известно, какой помощи от государства могут ожидать родители

2018-06-23 13:30 777

На стихийных рынках Киева продают радиоактивную чернику

2018-06-23 12:00 808

В обменниках Киева понизился курс доллара

2018-06-23 10:30 891
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Розенко заявил, что в Украине могут внепланово поднять пенсии 2018-06-23 14:30 993
Стало известно, какой помощи от государства могут ожидать родители 2018-06-23 13:30 777
На стихийных рынках Киева продают радиоактивную чернику 2018-06-23 12:00 808
В обменниках Киева понизился курс доллара 2018-06-23 10:30 891

Лента

15:00 В Украине разрешили вывозить за границу детей без согласия одного из родителей
14:30 Розенко заявил, что в Украине могут внепланово поднять пенсии
14:00 Генассамблея ООН призвала вывести российские войска из Приднестровья
13:30 Стало известно, какой помощи от государства могут ожидать родители
13:00 В Кремле заявили о проблеме с обменом Сенцова
12:30 Ученые определили полезную дневную дозу кофе
12:00 На стихийных рынках Киева продают радиоактивную чернику
11:30 Журналисты рассказали о превышении полномочий и влиянии на суд членом Высшего совета правосудия Гусаком
10:30 В обменниках Киева понизился курс доллара
фото 10:00 В Карпатах из-за снега эвакуируют детский лагерь