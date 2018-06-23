Мир Генассамблея ООН призвала вывести российские войска из Приднестровья

2018-06-23 14:00 723

 

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из приднестровского региона.

Как сообщает Deschide, документ поддержали 64 государства, против проголосовали 15 стран, еще 83 - воздержались.

Соавторами резолюции стали Молдова, Канада, Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Румыния и Украина

В документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод оперативной группы российских вооруженных сил" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года", - цитирует документ "Интерфакс Украина".

"Присутствие российских войск и боеприпасов на территории Республики Молдова без её согласия несовместимо не только с независимостью, суверенитетом, территориальной целостностью и нейтралитетом, но и с международным правом и положениями Устава ООН", - отметил в ходе выступления министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Тудор Ульяновски.

Министр также подчеркнул, что проект не следует рассматривать как недружественный жест против другой страны.

Перед голосованием Россия попросила отложить рассмотрение этого вопроса до следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Представитель России в ООН выразил соболезнования в связи с решением Генассамблеи ООН. По его словам, эта инициатива принята на фоне большого прогресса, достигнутого в процессе приднестровского урегулирования.

"Россия - гарант мира и стабильности в регионе", - сказал он.

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