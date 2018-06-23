Политика В Украине разрешили вывозить за границу детей без согласия одного из родителей

2018-06-23 15:00 864

Министерство юстиции Украины ввело норму, согласно которой родитель, с которым проживает ребенок, имеет право вывезти его за границу без разрешения второго. Об этом глава Минюста Павел Петренко в своем Twitter-аккаунте.

По словам политика, отныне родитель имеет право вывезти за границу ребенка на срок до одного месяца и разрешение второго не требуется.

"Мы вводим абсолютно европейскую норму, когда тот из родителей, с кем проживает ребенок, может выезжать за границу до 1 месяца с ребенком без разрешения второго родителя. Ранее именно предоставление такого разрешения было инструментом шантажа со стороны одного из родителей", - написал Петренко.

Также министр отметил, что введенная норма является частью инициативы "Чужих детей не бывает", по которой тот из родителей, кто не живет с ребенком, будет иметь возможность чаще с ним видеться.