Мир Ученые определили полезную дневную дозу кофе

2018-06-23 12:30 936

Регулярное потребление кофе оказывает положительное воздействие на митохондрии и способствует защите клеток сердечно-сосудистой системы от повреждений. К такому выводу пришли ученые из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне, пишет Business Insider.

Специалисты отмечают, что оптимальная дневная доза выпитого кофе должна составлять четыре чашки, ведь именно в таком количестве данного напитка содержится достаточное количество кофеина.

Также установлено, что кофеин улучшает эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов. При этом ключевую роль на это оказывает белок, называемый p27, участвующий в подавлении клеточного цикла. Белок p27 защищает клетки сердечных мышц от гибели и вызывает превращение фибробластов (клеток соединительной ткани) в клетки, содержащие сократительные волокна.

Стоит отметить, что опыты ученые проводили на старых страдающих ожирением грызунах.