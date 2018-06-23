Журналисты рассказали о превышении полномочий и влиянии на суд членом Высшего совета правосудия Гусаком

2018-06-23 11:30 628

Сын скандального члена Высшего совета правосудия Андрей Гусак прибегает к помощи отца, используя его связи для обеспечения заранее предопределенного решения в делах, которые сопровождают его юридические фирмы.

Об этом сообщил Центр журналистках расследований на своей странице в Facebook с примечанием, что свой диплом Андрей Гусак получил также не без помощи известного отца.

Так, в социальных сетях появились данные из электронной почты Гусака Андрея, согласно которым Гусак Николай Борисович, по просьбе своего сына использует свое влияние и личные связи для обеспечения 100% результата для судебных процессов, которые сопровождают юридические компании Андрея - Лекс'ЮС" и АО "ЛЕКС ЮС".

Одним из доказательств является письмо Андрея Гусак к Алексею Струлеву, в котором он отправляет так называемую "обобщенную аргументацию сторон по делу о разделе имущества", а по факту – готовое судебное решение по делу № 756/1013/14-ц.

В дальнейшем, Оболонский районный суд г. Киева, вносит лишь незначительные правки по тексту и публикует в Едином государственном реестре судебных решений аналогичное по тексту и смыслу “обобщенной позиции” судебное решение.

Согласовывает Андрей с влиятельным отцом также назначения и переносы судебных заседаний, назначения жалоб и иные правовые позиции.