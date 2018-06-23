Украина Стало известно, какой помощи от государства могут ожидать родители

2018-06-23 13:30 777

Министерство соцполитики всерьез озаботилось проблемами молодых родителей.

Помимо «бэби-боксов» с вещами, чиновники утвердили еще ряд помощи для родителей.

Кабинет министров Украины ввел ряд инициатив по поддержке развития ответственного отцовства. В частности, родителям с 1 сентября 2018 года при рождении малыша будут предоставлять «пакет ребенка», а также возмещать средства на няню для детей до трех лет. Кроме того, в Минсоцполитики ввели еще ряд инициатив, которые должны облегчить участь молодых родителей.

Так, правительство решило заботится о детях еще до их рождения – молодоженам при регистрации брака будут предлагать пройти добровольное обследование на наличие TORCH-инфекций, которые впоследствии могут навредить ребенку.

Также родители могут рассчитывать на:

Одноразовую помощь «натурой» — то есть, «пакет малыша», где им будут выдаваться необходимые вещи в сумме до 1,5 тысяч гривен. Такая «услуга» будет доступна с 1 сентября 2018 года.

Также родителям возместят услуги по уходу за ребенком до трех лет в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, установленного на 1 января соответствующего года, на условиях софинансирования из разных бюджетов с 1 января 2019 года.