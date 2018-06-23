Украина На стихийных рынках Киева продают радиоактивную чернику

2018-06-23 12:00 808

 

В Киеве на продуктовых рынках начали продавать лесную чернику. Однако, как пишет "Сегодня", эта вкусная и полезная ягода способна сильно накапливать радиацию.

Корреспонденты посетили столичный стихийный рынок на Печерске и приобрели четыре стакана ягоды. Продавать ее корреспондентам не хотели – пришлось взять чернику самим, оставив деньги.

Еще два образца приобрели у разных продавцов на официальном рынке. На здешнюю ягоду продавцы даже показали документы.

Все три образца отнесли в лабораторию, где их по очереди отправили в спектрометр, чтобы определить количество радиоактивного цезия-137.

Первый образец с рынка показал 40,3 беккереля на килограмм. Норма составляет до 500 беккерелей на килограмм, поэтому ягода чистая. Второй образец "официальной" черники – 178 беккерелей.

А вот черника со стихийного рынка серьезно превысила допустимый уровень, показав 843 беккереля. Есть эту ягоду нельзя.

"Если человек употребляет регулярно с большим превышением, то, конечно, идет накопление. Увеличивается риск заболевания онкологического", – объясняет врач по радиационной гигиене лабораторного центра МОЗ Украины Раиса Бабенко.

При этом обязательной проверки продуктов, в частности на уровень радиации, в Украине нет.

Напомним, Кабинет министров отменил в Украине обязательное использование госстандартов при производстве продуктов питания.

Еще по теме

Самый востребованный оркестр классической музыки проведет благотворительный концерт

2018-06-19 08:14 1816

В центре Киева появился бесплатный Wi-Fi: карта

2018-05-26 11:00 2246

Миссия МВФ прибыла в Киев - поможет вывести из кризиса фондовые рынки

2018-05-16 14:43 4441

фото В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема

2018-04-30 18:30 3246

Еще новости в разделе "Украина"

Розенко заявил, что в Украине могут внепланово поднять пенсии

2018-06-23 14:30 993

Стало известно, какой помощи от государства могут ожидать родители

2018-06-23 13:30 777

На стихийных рынках Киева продают радиоактивную чернику

2018-06-23 12:00 808

В обменниках Киева понизился курс доллара

2018-06-23 10:30 894
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Розенко заявил, что в Украине могут внепланово поднять пенсии 2018-06-23 14:30 993
Стало известно, какой помощи от государства могут ожидать родители 2018-06-23 13:30 777
На стихийных рынках Киева продают радиоактивную чернику 2018-06-23 12:00 808
В обменниках Киева понизился курс доллара 2018-06-23 10:30 894

Лента

15:00 В Украине разрешили вывозить за границу детей без согласия одного из родителей
14:30 Розенко заявил, что в Украине могут внепланово поднять пенсии
14:00 Генассамблея ООН призвала вывести российские войска из Приднестровья
13:30 Стало известно, какой помощи от государства могут ожидать родители
13:00 В Кремле заявили о проблеме с обменом Сенцова
12:30 Ученые определили полезную дневную дозу кофе
12:00 На стихийных рынках Киева продают радиоактивную чернику
11:30 Журналисты рассказали о превышении полномочий и влиянии на суд членом Высшего совета правосудия Гусаком
10:30 В обменниках Киева понизился курс доллара
фото 10:00 В Карпатах из-за снега эвакуируют детский лагерь