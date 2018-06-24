Политика Скоро ситуация с Керченским мостом усугубится, — украинский генерал

2018-06-24 11:00 1106

 

Сооружая Керченский мост, Российская Федерация преследовала, прежде всего, военную, а не экономическую или какую-либо другую цель.

Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По его словам, перемещение военной техники по Керченскому мосту в настоящее время – «тактический вопрос», но в случае переброски по нему большого количества вооружений и войск это может привести к «стратегическим последствиям».

«Пока запущена только автомобильная часть моста, но ситуация усугубится, когда будет введена в эксплуатацию железнодорожная часть», — предупредил генерал.

Он подчеркнул: об экономическом эффекте от Керченского моста можно говорить только при одном условии: «восстановлении нормальных отношений с Украиной».

«Пока этого нет, целесообразность моста – в первую очередь, военная», — убежден он.

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