Украина Банки начали блокировать украинцам платежные карты

2018-06-24 14:00 965

 

Счета обещают разблокировать, когда клиент предоставит сотруднику банка паспорт и идентификационный код.

В свою очередь юристы говорят, что такие действия банка можно оспорить, но в большинстве случаев оно того не стоит, пишет Вероятно.

Украинцы жалуются, что в один момент неожиданно для себя обнаружили, что их платежная карточка заблокирована. «Вчера мне пришло уведомление о том, что моя карта Укргазбанка заблокирована. Я подумала, что это мошенники, и перезвонила в банк. Но там мне сказали, что карту заблокировал банк, а мне, чтобы продолжить пользоваться счетом или снять деньги, необходимо прийти с документами в отделение. Это при том, что я оформляла карту два месяца назад и никаких сообщений не приходило», — рассказывает клиент Укргазбанка Валерия Ионова.

Такая же участь постигла и клиентов Ощадбанка и ПриватБанка. Правда, в случае с «Приватом», клиенты отмечают, что получали извещения с просьбой прийти в банк заранее или отправить скан копии необходимых документов online. Другие же банки вопросом уведомления своих клиентов, видимо, не задавались.

Тем временем в Укргазбанке подтвердили, что действительно начали проверки своих клиентов. Но отмечают, что это не их прихоть, а требование НБУ. «В связи с постановлением №417 мы должны ежегодно проверять данные клиентов. Поэтому, если человек не явится в банк, мы действительно заблокируем его счет», — отметили в Укргазбанке. О том, что идет такая проверка, «Вестям» сообщили еще в нескольких банках.

По словам советника президента Ассоциации украинских банков Алексея Куща, требование НБУ о проверке клиентов вступило в силу еще в 2015 году, но сейчас банки начали активнее его выполнять. «Одной из причин, которая заставила финучреждения активно проверять своих клиентов, стала борьба с «дропами» и фейковыми ФЛПами. В последнее время эти явления обрели широкий масштаб», — отмечает Кущ.

«Дропы» — это сленговое опредение людей, которые продают преступным группировкам свои банковские карты (вместе с SIM-картой) и право на их использование. За это, в зависимости от договоренностей, «дропы» получают вознаграждение от 1 тыс. до 2 тыс. грн в месяц. Стоимость самой карты любого украинского банка на черном рынке составляет $100. Такие карты в основном используют наркоторговцы, мошенники и другие лица для большей анонимности своих операций.

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