Экономика Гройсман рассказал, как правительство поможет украинцам платить за газ

2018-06-24 15:00 1504

 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительство планирует помочь украинцам в оплате газа путем регулирования цены или благодаря адресной поддержке.

«Мы работаем над тем, чтобы найти справедливую формулу, и чтобы для украинских граждан оплата за газ была возможной через механизмы регулирования самой цены или через механизмы адресной поддержки. И это очень сложный вопрос», — сообщил Гройсман.
Отмечается, что граждане платят 7 тысяч гривен за тысячу кубометров топлива, а для промышленности эта цифра равна 10 тысяч гривен.

Премьер считает, что пока не будет достигнуто полное обеспечение внутреннего рынка газом отечественной добычи, преждевременно говорить о полном переходе к рыночным ценам на газ по принципу импортного паритета.

Гройсман также заявил, что правительство ищет возможность не повышать цену на газ для населения согласно требованиям Международного валютного фонда для получения следующего транша.

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг озвучила максимальную цену, по которой потребители покупали газ в мае.

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