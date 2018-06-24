Украина В Украине запретили очень популярный препарат от боли

2018-06-24 14:30 1064

В Украине временно запретили применение и реализацию серии популярного обезболивающего "Комбиспазм", изготовленного в Индии. Об этом сообщила на своем официальном сайте Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которая ранее запретила популярные таблетки для пищеварения. Ведомство также опубликовало соответствующий документ.

Речь идет о препарате "Комбиспазм": таблетки, по 10 штук в алюминиевом блистере, по одному блистеру в картонной упаковке серии EPD18001A1, производства "Эвертоджен Лайф Саенсиз Лимтед", Индия. Причина временного запрета этой серии – несоответствия лекарства требованиям МКЯ.

В связи с этим Гослекслужба обязала все субъекты хозяйствования, осуществляющих хранение, реализацию и использование данного медикамента, проверить наличие запрещенного препарата, и в случае обнаружения принять меры для их изъятия из оборота и дальнейшего помещения под карантин.

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