Украина Погода в Украине на двадцать четвертое июня

2018-06-24 12:00 680

В воскресенье, 24 июня, дожди прекратятся, только на западе ожидаются небольшие осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Осадки на западе прогнозируются только в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Днем температура воздуха составит 19-22 градуса тепла, ночью - от +10 до +12. На востоке сухо и солнечно, днем температура поднимется до +26, а ночью - до +19.

В центральной части страны также осадков не предвидится. Днем - от +20 до +25, а ночью - от +10 до +16. На севере небольшой дождь в Житомирской и Киевской областях. Днем воздух прогреется до +22, а ночью - до +12. В южном регионе тепло и солнечно, днем до 25 градусов тепла, а ночью - до +18.

В Киеве небольшой дождь. Температура днем от +20 до +22.