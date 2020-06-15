О Луческу, "Динамо" и не только Олег Мащенко

2020-07-25 09:30 2646
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Я далеко не в восторге от приглашения Будулая в мой любимый клуб. который я "наживо" впервые увидел 22 июня 1975 года в матче с тбилисским "Динамо" (3-1). С тех пор - я с "Динамо". И в горе. и в радости.
 
Откровенно говоря - я против назначения Луческу. Но вокруг этого - уйма "НО". Начнем с того, что "Динамо" - уже давным давно не "народная команда", а частная лавочка наперсточников и сантехников. Это - не "Барса", где президента выбирают акционеры. А раз так - никто не имеет права указывать хозяевам, в какой цвет им покрасить ворота на базе клуба. Им реально - ПЛЕВАТЬ на фанатов. И как сказал мой уважаемый друг в то время, когда наша телекомпания ходила "под Медведчуками-Суркисами", для них люди делятся на две категории: "либо враги, либо - рабы". Такие они и другими не будут. Уверен, что Суркис-старший и подался в Раду лишь для того, чтобы "нагадить за пазуху" Павелко. Последний - далеко не святой, но считаю заход в политику "почетного УЕФАшника" именно таким ходом. А что до Луческу. Стоит вспомнить 60-е годы и приход в "Динамо" "кац@па" Маслова, с которым "Динамо" 3-ды выигрывало чемпионство. Я не помню такого "загона" информаций, когда в "Динамо" пригласили Филимонова из "Спартака". Зато помню травлю Владислав Ващука, который уехал в тот же "Спартак" из-за того, что Суркисам было наплевать, что украинские игроки получали в 00 в долларах меньше денег, чем заезжие визитёры, коим всегда было наплевать на "динамовские сердца". А между прочим, тогда Владу надобно было заплатить уйму денег на операцию для отца. Футбол - это бизнес. А бизнес - никогда не бывает белым и пушистым. Мы аплодировали Газзаеву и Семину. И если Луческу с этим составом сможет выносить в "одну калитку" тех же кротов - я первый буду ему аплодировать. Поживём - увидим...
 
Источник фб

 

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