Украина Минздрав утвердил новый календарь детских прививок - что и как изменилось

2018-07-06 09:10 237

Минздрав Украины утвердил обновленный календарь профилактических прививок. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Согласно изменениям, которые уже вступили в силу, от туберкулеза (БЦЖ) детей будут прививать 1 раз - на 3-5 сутки жизни. Ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.

Вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй. Это позволит в будущем делать прививки многокомпонентной вакциной, которая будет давать защиту сразу от нескольких болезней - гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.

Вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной. Ее можно сделать у семейного врача или педиатра.

Согласно с рекомендациями ВОЗ и исходя из международной практики, вакцинация по новому календарю поможет уменьшить количество прививок, сохранить больше времени врачей и родителей.