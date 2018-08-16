Политика 15 верных способов вырваться из нищеты - главные особенности мышления богатых

2018-08-17 20:28 171

Чем отличаются богатые от бедных? Тем, что они мыслят по-другому. Стив Сиболд в своей книге «Как мыслят богатые» описал 15 особенностей мышления богатых. Научившись мыслить правильными категориями вполне реально не только вырваться из нищеты, но и стать достаточно успешным в финансовом плане.

1. Богатые считают эгоизм достоинством

У обычных людей может возникнуть желание спасти весь мир или пропустить вперёд себя других людей, и это не позволяет им разбогатеть. Богатые размышляют примерно так: «Я не смогу помочь другим, если сначала не помогу самому себе».

2. Богатые обладают «действенным» мышлением

Вряд ли вы встретите богатого человека в очереди за лотерейным билетом (даже до того, как он разбогател). Обычный человек ждёт, что кто-то другой поможет ему разбогатеть – лотерея, правительство, друг или супруг. И остаётся бедным. Богатые предпринимают конкретные действия и тратят время на решение конкретных задач.

3. Богатые отдают предпочтение получению конкретных знаний, даже в ущерб формальному образованию

Средний человек уверен, что путь к богатству лежит через дипломы и диссертации. Богатые зарабатывают, продавая свои специфические познания, которые они получили, занимаясь делом.

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4. Богатые мечтают о будущем

Богатые люди тратят много времени, обдумывая цели и способы их реализации. Обычные люди больше заняты своим прошлым, отчего часто впадают в депрессию.

5. Богатые думают о деньгах логически

Среднестатистический хорошо образованный человек может попасться в ловушку, думая о деньгах эмоционально или мечтая о комфортной спокойной жизни. Богатый человек смотрит на деньги логически – как на инструмент, который даёт определённые возможности и открывает определённые перспективы.

6. Богатые увлекаются и следуют своим увлечениям

Опра Уинфри как-то сказала: «Нужно следовать своим желаниям и делать то, что любишь». Богатые люди находят способ зарабатывать деньги, занимаясь тем, что доставляет им удовольствие. Обычные люди зарабатывают деньги, делая то, что им делать совершенно не хочется.

7. Богатые никогда не останавливаются на достигнутом

Обычные люди устанавливают планку ожиданий от жизни довольно низко – чтобы избежать разочарований. Богатые ждут от жизни многого и стремятся к воплощению своих дерзких мечтаний.

8. Богатые стараются «кем-то быть»

Обычные люди, напротив, уверены, что необходимо что-то «сделать» чтобы разбогатеть и фокусируются на быстром результате. Богатые сосредоточены на совершенствовании самих себя и учатся на ошибках.

9. Богатые пытаются извлечь выгоду из денег других людей

Обычные люди уверены, что нужно делать деньги, преумножая свои собственные деньги. Богатые люди умеют использовать деньги других людей.

10. Богатые живут скромней, чем могут себе позволить

Это может показаться нелогичным, однако богатые люди воспринимают богатство как возможность тратить меньше, чем они могут себе позволить. Обычный человек часто живёт не по средствам, влезая в долги.

11. Богатые учат своих детей, как разбогатеть

Обычные люди учат своих детей, как выживать, а богатые с ранних лет учат детей делить мир на имущих и неимущих.

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12. Богатые не позволяют себе волноваться из-за денег

Обычные люди постоянно испытывают стресс из-за нехватки денег. Богатые люди находят покой в богатстве и не боятся признать, что деньги могут решить большинство их проблем – и это позволяет им зарабатывать ещё больше.

Обычные люди смотрят на деньги как на бесконечную борьбу и неизбежное зло, которое они вынуждены терпеть.

13. Богатые скорее предпочтут потратить время на образование, чем на развлечения

У обычных людей всё наоборот. Закончив школы и институты, они читают романы, листают журналы и развлекаются, вместо того, чтобы продолжать самообразование.

14. Богатые окружают себя единомышленниками

Обычные люди считают богатых снобами и относятся к супер-богатым с неприязнью. Богатые избегают общения с мрачными и ненавидящими их личностями – отчего кажутся ещё большими снобами.

15. Богатые сосредоточены на получении прибыли

Обычные люди стараются копить деньги и упускают большие возможности. Богатые видят картину целиком – и находят возможности зарабатывать большие деньги.