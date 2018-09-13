Мир Электронные сигареты: ученые признали непоправимый вред для здоровья

2018-09-13 15:00 261

Электронные сигареты сегодня очень популярны — они позволяют людям постепенно расставаться с вредной привычкой, при этом их можно применять в закрытых для курения зонах. Но у врачей и специалистов есть много вопросов к таким устройствам

При использовании электронных сигарет значительная часть химических соединений, которые вызывают рак осаждается в легких, к такому выводу пришли ученые из Университета Невады и Института исследования пустыни.

Специалисты проанализировали концентрацию в организме 12 человек до и после использования электронных сигарет альдегидов, опасных токсинов, часть из которых вызывает онкологические заболевания. Также они сравнили уровень токсинов в дыме от электронной сигареты и в выдыхаемом участниками эксперимента в процессе курения воздухе.

Результаты эксперимента показали, что средняя концентрация альдегидов в выдыхаемом воздухе в 10,5 раз выше после сеанса курения электронных сигарет, чем до него. Ученые выяснили, что концентрация таких опасных веществ, как формальдегид, в выдыхаемом воздухе в сотни раз ниже, чем в дыме электронной сигареты.

Эксперимент продемонстрировал потенциальный вред электронных сигарет из-за альдегидов в их дыме, заключили ученые.

Отметим, что украинцев предупредили о взлете цен на сигареты. Курящим украинцам стоит ожидать в ближайшем будущее рекордного подорожания цены на сигареты.

«Мы взяли на себя определенные обязательства, мы должны привести цены на сигареты в соответствие с уровнем, который на сегодняшний день есть в Европе. Есть подписанные соглашения, где прописаны нормы о том, что у нас в течение 4-5 лет будет постоянно повышаться акциз на сигареты. Таким образом, цену на пачку мы доведем до более 100 грн. Будет постепенно на 20-25% каждый год идти увеличение цены», — отметил он.