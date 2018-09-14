Детали Дважды судимый мошенник Виктор Заец терроризирует СМИ и соседей, - СМИ

2018-09-14 16:17 189

На электронную почту интернет сайта SKELET-info 17.08.2018 поступило письмо с адреса govsnr@gmail.com, которому был приложен документ (см. ниже) с требованием удалить статью под названием Зайцы объявили войну «Busov Hill». Об этом сообщает Kordon.

Поскольку на сайте SKELET-info стоит гиперссылка на первоисточник — Зайцы объявили войну «Busov Hill» – сайт Glavk.info, то рассматривать эту претензию редакция не посчитала нужным. Поскольку ответственность за размещённую информацию несет первоисточник. Также, как подсказывает поисковая систем Google, этот материал на сайте SKELET-info высвечивается даже не в первой десятке. Первым идет сайт Kompromat1.

Однако 23.08.2018 года с того же адреса поступило письмо следующего содержания: «Бред у тебя в голове будет когда мы тебя журналюга найдем !!».

31 августа этого года в 4:00 утра уже с адреса z.vv@ukr.net письмо с текстом «Журналюга тухлая !! Я тебе даю время до конца завтрашнего дня убрать блевотину о моей семье !! Не уберешь — ответишь !! Потом не обижайся !! Запомни мое имя и фамилию !! Витя Заец меня зовут 0970060705 govsnr.com». Причём в теме письма значится: «Не уберешь статью потратишь на себя в разы больше чем получил за публикацию статьи с моим маленьким сыном …».

И как «вишенка на торте», так же 31 августа 2018 в 15:35 следующее письмо уже с адреса zartsvit@tutanota.com письмо с идентичным текстом, но уже с другой темой – «Лекарства дорого обойдкэутся» (судя по всему, писалось «на эмоции», потому и допущено столько ошибок).

Для начала SKELET-info, видя, что автор вышеприведённых писем мало понимает суть работы с информационным полем, решил напомнить некоторые статьи Уголовного кодекса (их в данном случае гораздо больше, приведём самые интересные):

Статья 121. Умышленное тяжкое телесное повреждение

1. Умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю любого органа или его функций, психическую болезнь или другое расстройство здоровья, соединенное со стойкой потерей работоспособности не менее как на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое изуродование лица, —

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

2. Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания пострадавшего или других лиц, или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего, —

наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Статья 129. Угроза убийством

1. Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, —

наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное членом организованной группы или мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, —

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

А так же позволим себе напомнить, что каждое действие имеет противодействие. Причём нередко ассиметричное.

Поэтому мы обращаемся к другим Интернет-СМИ с просьбой распространить данную информацию. А своим адвокатам поставили задачу подготовить иски к Виктору Зайцу. Тем более что все его данные указаны в документе, который был прислан в первом письме.

Изучив псевдо деятельность общественника и активиста, дважды судимого Виктора Зайца нашли доказательства его преступлений. Аферист Заец размещает в сети интернет сайты-визитки, на которых распространяет порочащую честь, достоинство и деловую репутацию людей информацию. После этого он и его поельники связываются со своими жертвами и требуют определенные суммы денег за то, чтобы уничтожить сайты и не распространять размещенную на них информацию. Обратим внимание на рейдерский наезд афериста на депутата ВР господина Калетника Григория Николаевича http://kaletnik.pp.ua/ .