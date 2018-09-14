Дважды судимый мошенник Виктор Заец терроризирует СМИ и соседей, - СМИ

На электронную почту интернет сайта SKELET-info 17.08.2018 поступило письмо с адреса govsnr@gmail.com, которому был приложен документ (см. ниже) с требованием удалить статью под названием Зайцы объявили войну «Busov Hill». Об этом сообщает Kordon.
Поскольку на сайте SKELET-info стоит гиперссылка на первоисточник — Зайцы объявили войну «Busov Hill» – сайт Glavk.info, то рассматривать эту претензию редакция не посчитала нужным. Поскольку ответственность за размещённую информацию несет первоисточник. Также, как подсказывает поисковая систем Google, этот материал на сайте SKELET-info высвечивается даже не в первой десятке. Первым идет сайт Kompromat1.
Однако 23.08.2018 года с того же адреса поступило письмо следующего содержания: «Бред у тебя в голове будет когда мы тебя журналюга найдем !!».
31 августа этого года в 4:00 утра уже с адреса z.vv@ukr.net письмо с текстом «Журналюга тухлая !! Я тебе даю время до конца завтрашнего дня убрать блевотину о моей семье !! Не уберешь — ответишь !! Потом не обижайся !! Запомни мое имя и фамилию !! Витя Заец меня зовут 0970060705 govsnr.com». Причём в теме письма значится: «Не уберешь статью потратишь на себя в разы больше чем получил за публикацию статьи с моим маленьким сыном …».
И как «вишенка на торте», так же 31 августа 2018 в 15:35 следующее письмо уже с адреса zartsvit@tutanota.com письмо с идентичным текстом, но уже с другой темой – «Лекарства дорого обойдкэутся» (судя по всему, писалось «на эмоции», потому и допущено столько ошибок).
Для начала SKELET-info, видя, что автор вышеприведённых писем мало понимает суть работы с информационным полем, решил напомнить некоторые статьи Уголовного кодекса (их в данном случае гораздо больше, приведём самые интересные):
А так же позволим себе напомнить, что каждое действие имеет противодействие. Причём нередко ассиметричное.
Поэтому мы обращаемся к другим Интернет-СМИ с просьбой распространить данную информацию. А своим адвокатам поставили задачу подготовить иски к Виктору Зайцу. Тем более что все его данные указаны в документе, который был прислан в первом письме.
Изучив псевдо деятельность общественника и активиста, дважды судимого Виктора Зайца нашли доказательства его преступлений. Аферист Заец размещает в сети интернет сайты-визитки, на которых распространяет порочащую честь, достоинство и деловую репутацию людей информацию. После этого он и его поельники связываются со своими жертвами и требуют определенные суммы денег за то, чтобы уничтожить сайты и не распространять размещенную на них информацию. Обратим внимание на рейдерский наезд афериста на депутата ВР господина Калетника Григория Николаевича http://kaletnik.pp.ua/ .