Украина фото У мисс Украина – 2018 забрали корону и титул - скрыла, что имеет ребенка

2018-09-25 13:42 177

Вероника Дидусенко, которая выиграла конкурс «Мисс Украина – 2018», предоставила недостоверную информацию о своем семейном положении. Это нарушение правил конкурса. Поэтому корону у Вероники отобрали. Новую обладательницу титула самой красивой украинки назовут 30 сентября.

Как заявила на пресс-конференции исполнительный директор оргкомитета конкурса красоты «Мисс Украина» Виктория Киосе, 23-летняя Вероника замужем и у нее есть ребенок. Но участница скрыла это от жюри, хотя подписывала соглашение, которое предостерегало от подобных действий.

По словам адвоката Маси Найем, передает «Лига», Вероника против дисквалификации не возражала. О ее семейном положении стало известно от журналистов, которые проживают в одном районе с обладательницей короны.