Политика Песков объяснил ситуацию с введением миротворцев на Донбасс

2018-09-30 14:00 333

 

Песков напомнил, что президент РФ уже выдвигал свои условия, но они не были удовлетворены. Компромиссы по введению миротворцев на Донбасс под вопросом, договоренности по миссии ООН не сдвинулись с мертвой точки.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, пока нет никаких договоренностей относительно присутствия на востоке Украины миротворческого контингента. Он также напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин предлагал миротворцев для охраны наблюдателей ОБСЕ, но до сих пор до этого не дошло.

«Я бы не сказал, что есть какое-то общее понимание (относительно развертывания миротворцев ООН на Донбассе. – Ред.). По-прежнему там вопросительных знаков больше», – сказал Песков.

Также он не смог четко ответить, согласна ли Россия на введение миротворцев на всю территорию конфликта: «Как можно разворачивать какой-то контингент без согласия сторон. Сначала с этим нужно разбираться и много-много других модальностей».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что миротворцы ООН – лучшее решение для урегулирования конфликта на Донбассе. Он обратился в ООН с просьбой развернуть миротворческие силы в оккупированном Донбассе, но его просьба не была удовлетворена.

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