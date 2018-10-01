Украина С сегодняшнего дня за городом нужно включать ближний свет или ходовые огни

2018-10-01 15:45 132

С сегодняшнего дня, 1 октября, в Украине водители обязаны включать ближний свет фар (или дневные ходовые огни) при движении за пределами населенных пунктов. Обращаем внимание, что речь идет не о габаритных огнях, а о ближнем свете.

"В связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения", - напомнили в "Укравтодоре".

В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая это положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.

Правила введены для повышения видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения в связи с сокращением светового дня и погодными условиями.

За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф.