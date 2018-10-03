Украина Зимнее время: когда и куда переводить стрелки, как избежать стресса для организма

2018-10-04 09:10 225

Украинцам 28 октября ожидает очередной перевод часов в украине на зимнее время 2018. Традиционно стрелки нужно будет перевести в ночь на воскресенье.

Ежегодный перевод часов утвержден постановлением Кабмина от 13.05.96 №509. Известно, что до настоящего момента Минэкономразвития не отменил решение, несмотря на неоднократные обещания.

Перевод времени на зимнее в Украине состоится 28 октября в 4:00 утра.

Стрелки на этот раз нужно будет переводить на час назад, за счет чего украинцы смогут поспать дольше.

Перевод часов: советы медиков

Чтобы избежать нежелательных последствий для организма, за неделю до перевода часов не рекомендуется браться за более интенсивные виды тренировок. Также в целом рекомендуется снизить физические нагрузки во избежание переутомления.

Специалисты не рекомендуют задерживаться на работе или браться за более тяжелые виды деятельности.

Для минимизации вреда можно последовательно отходить ко сну на 15 минут позже.

Также желательно исключить из рациона жирную пищу и алкоголь, пить больше воды и травяного чая.

Как минимум за час до сна рекомендуется отказаться от использования гаджетов

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