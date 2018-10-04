Украина В Украине снова заговорили о бессмысленности перевода времени

2018-10-05 13:12 255

В Украине могут отменить переход на летнее время - в случае принятия такого решения в ЕС Минэкономразвития будет просить Кабмин о внесении подобных изменений в порядок исчисления времени. 

"Порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров Украины от 13.05.1996 № 509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на один час назад", - рассказали в Минэкономразвития.

При этом на территории Евросоюза на основании директивы 2000/84/ЕС Европейского парламента и Совета от 19.01.2001 о переходе на летнее время действует аналогичный порядок исчисления времени.

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"Украиной взят курс на евроинтеграцию, которым предусматривается имплементация европейского законодательства, существующий на территории Украины порядок исчисления времени является оптимальным, согласованным с международной практикой исчисления времени, способствует адаптации всего спектра международных экономических, культурных и других отношений, отвечает ее географическому положению. Учитывая изложенное, в случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится в Кабинет министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в Порядок", -  сообщает УНН со ссылкой на информацию МЭРТ.

Там же добавили, что "экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на летнее время в Минэкономразвития отсутствуют".

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