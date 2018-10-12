Украина В этом сезоне рискуют заболеть гриппом более 13 миллионов украинцев

2018-10-12 20:31 249

Всплеск заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Украине традиционно начнется во второй половине ноября, а пик ожидается в начале декабря.

Как заявил гендиректор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владимир Курпита, пока медики не фиксируют подъема заболеваемости, а эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен ни в одной из областей Украины.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, на протяжении текущей недели гриппом и ОРВИ заболели 143 тысячи украинцев, из них 71% — дети в возрасте до 17 лет.

В ведомстве предупреждают, что грипп в этом сезоне рискуют заболеть более 13 миллионов жителей нашей страны."В группе риска где-то 13,5 миллионов украинцев, то есть 30% украинцев имеют высокий шанс заразиться или получить осложнения от гриппа", - заявил Владимир Курпита.

В этом году в Украину могут нагрянуть:

  • вирус, подобный A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09
  • вирус, подобный A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2)
  • вирус, подобный B/Colorado/06/2017

Медики отмечают, что лучший способ уберечься от гриппа - сделать прививку. В Украину уже поступило 350 тысяч вакцин, их должно хватить до середины декабря.

 

Еще по теме

Выжившим в советских и немецких лагерях дали бесплатный проезд, но только раз в 2 года

2018-10-12 15:45 618

КУРС ВАЛЮТ: ДОЛЛАР ПОДЕШЕВЕЛ НА 2 КОП, А ЕВРО СНОВА ДОРОЖАЕТ

2018-10-12 13:43 291

За первую неделю октября гриппом заболели более 140 тысяч украинцев

2018-10-12 12:13 315

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня будет ясно и тепло, но к вечеру похолодает до +3°C

2018-10-12 11:12 327

Еще новости в разделе "Украина"

ПриватБанк предупредил, что перестанут работать банкоматы, терминалы и карты

2018-10-12 21:35 267

В этом сезоне рискуют заболеть гриппом более 13 миллионов украинцев

2018-10-12 20:31 249

фото В Киеве показали новейший РЛС комплекс для борьбы с вражескими беспилотниками

2018-10-12 16:27 312

Полиция и Нацгвардия будут жестко пресекать попытки разжигания религиозной вражды

2018-10-12 14:15 351
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

ПриватБанк предупредил, что перестанут работать банкоматы, терминалы и карты 2018-10-12 21:35 267
В этом сезоне рискуют заболеть гриппом более 13 миллионов украинцев 2018-10-12 20:31 249
фото В Киеве показали новейший РЛС комплекс для борьбы с вражескими беспилотниками 2018-10-12 16:27 312
Полиция и Нацгвардия будут жестко пресекать попытки разжигания религиозной вражды 2018-10-12 14:15 351

Лента

22:12 Селену Гомес отправили в психбольницу - у звезды нервный срыв и суицидальное поведение
21:35 ПриватБанк предупредил, что перестанут работать банкоматы, терминалы и карты
20:31 В этом сезоне рискуют заболеть гриппом более 13 миллионов украинцев
19:33 Фабрика резвлечений: Netflix выпустил рекордное количество ТВ-шоу и фильмов
18:29 У Гройсмана признали, что почти каждый второй автобус перевозит людей нелегально
17:32 Программист показал простой способ взломать систему защиты Windows 10
фото 16:27 В Киеве показали новейший РЛС комплекс для борьбы с вражескими беспилотниками
15:45 Выжившим в советских и немецких лагерях дали бесплатный проезд, но только раз в 2 года
15:16 Конституционный Суд запретил Минфину без спросу собирать данные о доходах граждан
14:51 Семьям военных дадут одноразовую помощь даже если те погибли уже после увольнения