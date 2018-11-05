Детали Про чесність, махінації із зерном та розкішне життя Гордійчука

2018-11-05 16:00 51

Микола Ладигін

Не все те золото, що блищить. Хоча розкішне життя Андрій Гордійчук – політик, бізнесмен, аграрій, депутат обласної ради – любить більш за все. Уже сьогодні, ті хто знали його раніше, як молодого та цілеспрямованого, а головне – чесного хлопця, сина вчителя, розчаровуються у такому образі. Сьогодні пан Андрій став повною його протилежністю.

Він змінює дорогі авто, змінює дружин, мчить по життю з нахабною посмішкою та зверхнім ставленням до життя простих людей, селян, для яких колись на початку кар’єри аграрія був прикладом відповідальності та справедливості. Прості мешканці хмельницьких сіл у 2011 році подарували йому перший «депутатський мандат». А він натомість у 2018 заборгував їм 23 млн грн «за молоко». Йдеться про справу «Першого національного аграрного кооперативу» та непрозору зміну його власників.

Звичайно, у передвиборчій рекламі та на шпальтах політичних газет про це не пишуть, так само піарники Гордійчука замовчують масу афер, та дві його судимості. Перша – за махінації із грошима, пов’язані із фірмою «Волинь-торг». Другим було ДТП із постраждалим.

Також цікавиться одіозним «бізнесменом» і Національне агентство з питань запобігання корупції. Справа в тому, що родині депутата належать дев’ять земельних ділянок лісу, незадекларована квартира, офіс, позаміський маєток, об’єкти незавершеного будівництва та два елітних автомобілі марки «Порше». А окрім цього – корпоративні права на фірми, зареєстровані в офшорах. Зокрема, в Белізі та на Британських Віргінських островах.

Проте, зараз на слуху аграрної спільноти наступна схема-махінація Гордійчука, яка шокувала та обурила тих, з ким раніше Гордійчук був в одному човні. Винахідливий махінатор вирішив «кинути» своїх аграрних колись однодумців на 50 мільйонів гривень. Мова про зникнення зерна компанії «Миронівський хлібопродукт» із елеватора Гордійчука в Івано-Франківській області. Справою наразі займаються правоохоронні органи.

У ході аналізу документів бухгалтерського обліку, вилучених на ТОВ «Сапоніт-Інвест», яке було посередником між МХП та елеватором, встановлено, що весь обсяг соняшнику було переоформлено у власність невідомого ТОВ «Зелений простір Поділля» на підставі «липових» складських квитанцій.

Та увага - ключовий момент історії. ТОВ «Зелений Простір» та вже згаданий вище «Перший національний аграрний кооператив» знаходяться в одній будівлі. А ТОВ «Сапоніт – Інвест», що також фігурує у шахрайській схемі Гордійчука, обслуговує на заставах лізингу його мерседес – Майбах, що є найелітнішою та найдорожчою моделлю автопрому.

Пазли шахрайської схеми склалися. Залишається незрозумілим одне – куди зникли людяність та чесність Гордійчука? Сподіваємося, що усі питання нашому «герою» будуть ставити правоохоронні органи. А нам залишається спостерігати за ситуацією та приймати правильні рішення при обранні своїх політичних вподобань, аби не допустити до будь-яких рівнів влади шахраїв та злочинців на кшталт Андрія Гордійчука.