Украина Польша планирует запретить въезд в страну иностранцам без прививок

2018-11-05 19:00 141

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил о том, что ведомство работает над проектом, который будет запрещать въезд в Польшу непривитым гражданами третьих государств.

Об этом сообщает Польское радио.

«Польские граждане в безопасности. Вакцинация более 95% защищает нас от эпидемии», — заверил Шумовский.

Также главный санитарный инспектор Ярослав Пинкас сказал, что в Польше «есть корь, занесенная из-за границы, а своей кори у нас нет уже несколько лет». Он выразил надежду, что Польше удастся сохранить статус страны, «свободной от кори».

Пинкас подчеркнул, что надо требовать прививку от иностранцев, находящихся в Польше длительное период. «Мы должны спросить: «Ты привит и не должен ли ты это сделать», — сказал он.

По его словам, нынешняя эпидемиологическая ситуация «требует активной работы, чтобы особенно иностранцы, работающие в Польше более длительный период, были привиты». Он подчеркнул, что это касается, прежде всего,тех лиц, которые работают с детьми.

«Сейчас мы совместно с министром внутренних дел и администрации работаем над проработкой каких-то рациональных правил. Однако это должно происходить очень тактично», — сказал главный санитарный инспектор.