Украина КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ И ОРЗ - ПОЛНЫЙ СПИСОК СИМПТОМОВ

2019-01-01 15:14 2523

Предлагаем наглядно ознакомиться с основными симптомами заболеваний, которые схожи лишь на первый взгляд. Медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, поскольку грипп может обернуться очень серьезными последствиями, вплоть до летального исхода. Как и многие заболевания, грипп важно уметь распознать в самом начале.

1. Ухудшение самочувствия при: 

простуде - постепенное

ОРВИ - быстрое

гриппе - внезапное: человек даже может сказать точное время, когда понял, что заболел.

2. Температура тела при:

- простуде - редко выше 37,5С

- ОРВИ - всегда выше 38С

- гриппе - 39-40С: нарастает внезапно и сохраняется в течение 3-4 дней.

3. Интоксикация при:

простуде - не выражена

ОРВИ - есть, выражается повышенной утомляемостью

гриппе - есть, ярко выражена ознобом, сильной головной болью, болью при движении глазных яблок, потоотделением, светобоязнью, ломотой в мышцах и суставах.

4. Насморк и заложенность носа при:

простуде - появляется в первые часы

ОРВИ - возникает в первые дни

гриппе - могут появиться, как осложнение не раньше, чем на 2-3 сутки возникновения болезни.

5. Чихание при:

простуде - появляется после возникновения насморка

ОРВИ - всегда ее сопровождает

гриппе - чаще всего отсутствует.

6. Боль в горле и его покраснение при:

простуде - дискомфорт возникает на 2-е сутки после переохлаждения

ОРВИ - возникает наряду с кашлем и имеет выраженный характер

гриппе - появляется на 2-е сутки болезни, кроме того, возникает кашель, вызванный болью за грудиной.

7. Дискомфорт в глазах при:

простуде - никакого нет

ОРВИ - редко: если присоединилась бактериальная инфекция

гриппе - часто возникает покраснение.

8. Головная боль при:

простуде - отсутствует

ОРВИ - может быть, если возникают осложнения (гайморит, тонзиллит, бронхит)

гриппе - есть и чаще всего терпеть его без обезболивающих средств сложно.

9. Повышенная утомляемость при:

простуде - отсутствует

ОРВИ - может быть при сохранении высокой температуры больше суток

гриппе - есть и сохраняется даже на протяжении 2-3 недель после болезни.

10. Бессонница при:

простуде - отсутствует

ОРВИ - может возникать на фоне высокой температуры

гриппе - есть и сохраняется даже на протяжении 2-3 недель после болезни.

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