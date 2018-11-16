КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ И ОРЗ - ПОЛНЫЙ СПИСОК СИМПТОМОВ

Предлагаем наглядно ознакомиться с основными симптомами заболеваний, которые схожи лишь на первый взгляд. Медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, поскольку грипп может обернуться очень серьезными последствиями, вплоть до летального исхода. Как и многие заболевания, грипп важно уметь распознать в самом начале.
1. Ухудшение самочувствия при:
простуде - постепенное
ОРВИ - быстрое
гриппе - внезапное: человек даже может сказать точное время, когда понял, что заболел.
2. Температура тела при:
- простуде - редко выше 37,5С
- ОРВИ - всегда выше 38С
- гриппе - 39-40С: нарастает внезапно и сохраняется в течение 3-4 дней.
3. Интоксикация при:
простуде - не выражена
ОРВИ - есть, выражается повышенной утомляемостью
гриппе - есть, ярко выражена ознобом, сильной головной болью, болью при движении глазных яблок, потоотделением, светобоязнью, ломотой в мышцах и суставах.
4. Насморк и заложенность носа при:
простуде - появляется в первые часы
ОРВИ - возникает в первые дни
гриппе - могут появиться, как осложнение не раньше, чем на 2-3 сутки возникновения болезни.
5. Чихание при:
простуде - появляется после возникновения насморка
ОРВИ - всегда ее сопровождает
гриппе - чаще всего отсутствует.
6. Боль в горле и его покраснение при:
простуде - дискомфорт возникает на 2-е сутки после переохлаждения
ОРВИ - возникает наряду с кашлем и имеет выраженный характер
гриппе - появляется на 2-е сутки болезни, кроме того, возникает кашель, вызванный болью за грудиной.
7. Дискомфорт в глазах при:
простуде - никакого нет
ОРВИ - редко: если присоединилась бактериальная инфекция
гриппе - часто возникает покраснение.
8. Головная боль при:
простуде - отсутствует
ОРВИ - может быть, если возникают осложнения (гайморит, тонзиллит, бронхит)
гриппе - есть и чаще всего терпеть его без обезболивающих средств сложно.
9. Повышенная утомляемость при:
простуде - отсутствует
ОРВИ - может быть при сохранении высокой температуры больше суток
гриппе - есть и сохраняется даже на протяжении 2-3 недель после болезни.
10. Бессонница при:
простуде - отсутствует
ОРВИ - может возникать на фоне высокой температуры
гриппе - есть и сохраняется даже на протяжении 2-3 недель после болезни.