Мир фото Раскрыта главная загадка строительства Стоунхенджа в Англии

2018-12-25 14:45 186

Ученые раскрыли одну из загадок древнего зодчества. Впервые получен четкий ответ на вопрос: как именно был построен знаменитый английский Стоунхендж.

Древние каменные цилиндры, называемые фолктонскими барабанами, чей возраст достигает 4-4,6 тысячи лет, использовались племенами на севере современной Англии в качестве измерительных инструментов для создания мегалитических сооружений, в том числе Стоунхенджа.

Как сообщает Daily Mail, цилиндры, покрытые сложной резьбой, были найдены в 1889 году в детской могиле, датированной неолитом, и с тех пор неоднократно изучались. Однако только сейчас исследователи определили, для чего эти артефакты применялись.

Ученые измерили длину окружности каждого барабана и выяснили, что, если семь раз обернуть веревкой большой цилиндр, то отмеренная длина будет равна 3,22 метра. Это же число получится, если обмотать восемь раз веревкой средний цилиндр или десять раз - самый маленький.

По словам археологов, цилиндры могли быть полезны при создании в Стоунхендже трилитов - сооружений из трех камней, один из которых лежит на двух других. Древние люди отмеряли нужную длину, обматывая веревки вокруг фолктонских барабанов или катая их по земле.

Это позволяло им использовать для строительства крупные камни одинаковой высоты. В настоящее время считается, что все это делалось без измерительных инструментов.

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