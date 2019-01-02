Украина Украинцы смогут менять валюту через банкоматы и терминалы

2019-01-03 21:00 156

 

В Украине с 1 января 2019 года разрешено продавать и покупать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы. Об этом говорится в постановлении №63 Национального банка Украины, которое вводит в действие новые правила валютно-обменных операций.

Согласно нововведениям, в терминалы теперь можно будет вносить наличную гривну и получать валюту, которую сможет предложить аппарат (без карточного расчета).

Стоит отметить, что личные данные не нужно будет указывать при обмене до 150 тысяч гривен.

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