Политика ВСУ получат канадские винтовки: дипломат назвал дату

2019-01-09 22:00 300

 

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко считает, что самые дальнобойные винтовки поступят уже в этом году.

Первая партия снайперских винтовок LRT-3, которые Канада согласилась продать Киеву, поступят уже в этом году, заявил в интервью "Укринформу" украинский посол в этой стране Андрей Шевченко.

"Мы уже получили от канадского правительства разрешение на закупку очень качественных снайперских винтовок, которые удерживают мировой рекорд по дальности прицельной стрельбы. Я рассчитываю, что их первая партия будет доставлена в Украину в этом году", – сказал дипломат.

Шевченко считает "совместной инвестицией в безопасность и новые технологии" поиск различных форм сотрудничества с Канадой в оборонной сфере.

"Рынок оружия любит тишину, поэтому не могу сказать больше, но мне кажется, что у нас есть все шансы уже скоро увидеть первые практические результаты сотрудничества", – отметил он.

Напомним, в августе 2018-го канадская компания PGW Defense Technologies, которая специализируется на оборонных технологиях, подтвердила договор с Украиной о поставках дальнобойных снайперских винтовок на сумму около 770 тыс. долларов.

Кроме того, в декабре 2018-го Шевченко сообщил, что Украина находится на завершающем этапе приобретения канадских снайперских винтовок.

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