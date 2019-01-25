Украина Татьянин День: Сегодня нужно делать уборку, запрещено отказывать, гадать и ссориться

2019-01-25 19:32 102

Сегодня православные христиане поминают святую великомученицу Татьяну. Ниже история, традиции, обычаи, поверья, приметы и главные запреты этого праздника.



Ежегодно 25 января христиане почитают святую великомученицу Татьяну. Римлянка, она помогала больным, бедным, нуждающимся и была служительницей в христианской общине. Как и многие христиане в то время, она подверглась нападкам язычников, которые принуждали верить римским богам. Тех, кто не повиновался – жестоко пытали и даже казнили.

Сначала Татьяну привели в храм Аполлона. Но вместо того, чтобы ему поклониться, она стала читать молитвы. Тогда статуя идола рассыпалась, а часть храма упала, придавив жрецов.

После этого девушку жестоко истязали несколько дней. Внезапно, восемь истязавших ее мужчин увидели ангелов, отражавших их удары. Мучители обрели веру и попросили Татьяну их простить, но римские власти обезглавили их.

После этого Татьяну выпустили на арену со львами. Однако голодные животные не разорвали ее, а стали ластиться к ногам, как домашние коты. Когда их пытались загнать обратно в клетки, они напали на мучителей девушки.

Палачи казнили Татьяну 25 января 226 года по новому стилю. Смерть ее привела в веру многих из те, кто сомневался, а церковь провозгласила Татьяну святой.

Традиции Татьяниного Дня

В этот день принято ходить в церковь, чтобы помолиться об успешной учебе, а также поставить свечу за упокой великомученицы. Генеральная уборка в доме является одной из главных традиций праздника.

Также принято печь хлеб – обычно этим занимаются старшие женщины. Хлеб является символом солнца, он как бы приглашает светило вернуться снова к людям.

Существует поверье, что девочка, которая родилась 25 января, будет хорошей хозяйкой: "Татьяна и каравай печет, и половики по ребе бьет, и хоровод ведет", - гласит поговорка.

В Татьянин день можно загадывать желание. Для этого нужно выйти на самое высокое место в округе и искренне, от всей души, попросить желаемого на солнце.

Приметы на 25 января

Многие приметы касаются приготовления каравая или хлеба:

Если он поднимался в середине холмиком – жди удачу, жизнь пойдет в гору.

Если получился гладкий – год будет спокойным.

Если трескался – семью ожидают споры и разногласия.

В Татьянин день стоит также обратить внимание на погоду:

Если идет снег – февраль будет морозным, а лето – дождливым.

Если восход будет солнечным, то весна наступит рано.

Что нельзя делать в Татьянин день

По поводу гаданий, приворотов и других обрядов, обращенных на благополучную любовь строгих запретов нет и это личное дело каждой девушки.

Категорически запрещено в Татьянин день ссориться, особенно в семейном кругу. В этот день нужно быть миролюбивым и доброжелательным.

Еще один запрет – беспорядок в доме. В Татьянин день нужно провести генеральную уборку, а находиться в неубранном доме не стоит – этим можно навлечь на себя беду.

Кроме этого, в день Татьяны нельзя отказывать тем, кто нуждается в помощи. В противном случае, согласно поверью, отказавший сам попадет в беду.