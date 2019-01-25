Детали Вакарчук и Порошенко не могут сойтись в цене за поддержку

2019-01-25 19:31 117

Украинский музыкант Святослав Вакарчук ведет переговоры с Администрацией Президента касательно поддержки Петра Порошенко на предстоящих выборах.

По информации источников в АП, на диалог с артистом уполномочили бывшего главу Администрации и друга Порошенко – Бориса Ложкина. Именно он и обсуждает цену вопроса.

Пока Ложкин и Вакарчук не пришли к общему знаменателю, поскольку ставка фронтмена группы «Океан Эльзы» слишком высока.

Певец оценил свою поддержку в 10 миллионов долларов, но в Администрации Президента готовы раскошелится лишь на 5 миллионов.

Пока идут торги, информацию о переговорах опубликовал ряд интернет-изданий.

СМИ уже сообщили, что Вакарчук отказался от президентских амбиций. До этого ему рисовали немалые рейтинги, но музыкант длительное время держал интригу.

На днях Святослав Вакарчук, отвечая на вопрос о планах на будущие выборы президента Украины, таинственно сказал, что он «в игре».

«Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует», - отметил Вакарчук.