Мир Израильские ученые утверждают, что нашли способ лечить рак без химиотерапии

2019-02-08 16:36 246

В Израиле ученые из фармацевтической компании утверждают, что создали универсальное лекарство от рака. Но работу специалистов поддают сомнению и острой критике британские эксперты.

Как сообщает The Jerusalem Post, израильские ученые из компании Accelerated Evolution Biotechnologies якобы совершили прорыв в современной медицине. Они создали вакцину против рака, фактически без побочных эффектов и противопоказаний. Она эффективна на любых стадиях развития болезни.

Лекарство состоит из специальных пептидов, содержащих активное действующее вещество. Оно обволакивает раковые клетки и выводит их из организма.

Этот метод является универсальным, действенным и простым, и позволяет отказаться от химиотерапии.

Заявление израильских ученых поддают сомнению специалисты из Британии. Они утверждают, что эффективность лекарства значительно преувеличена, а результатов единственного исследования на мышах, до сих пор никто не видел.

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