Политика Лавров "отчитал" США из-за санкций за аннексию Крыма

2019-02-24 12:30 315

Глава МИД РФ призвал американцев не относиться к Москве как учитель к ученику и чтоб без ультиматумов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров удивлен санкциями США за аннексию Крыма, так как продолжает считать, что крымчане на незаконном "референдуме" "сами решили" войти в состав РФ. Также он призвал США к равноправию в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Об этом он говорил в интервью вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу "Феникс".

По словам Лаврова, США якобы заинтересованы только в ухудшении отношений, и привел в пример недавние подвижки в новых ограничительных мерах против Москвы (сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России, в том числе и за агрессию против Украины).

"Санкции вводятся за одно и то же, в частности — уже несколько раз — за то, что люди, живущие в Крыму, ужаснувшись той власти, которая пришла в Киеве, благодаря поддержке самих США и Евросоюза, тому что эта власть обещала искоренять русских в Крыму, проголосовали за воссоединение с Россией. Вот за это принимают какие-то санкции в наказание и назидание. Печально", – заявил Лавров.

В то же время министр отметил, что Москва открыта для конструктивного диалога с Вашингтоном, но на основе "равноправия, взаимной выгоды, а не по принципу "учителя и ученика". Также он подчеркнул, что "мяч сейчас на поле США".

"Так нельзя разговаривать ни с одной страной, тем более с Российской Федерацией. Не знаю, насколько этот мяч может "лететь", насколько они хотят "перебрасывать" его на нашу сторону, как они это могут сделать, "долетит" ли мяч — мне трудно сказать. Мы, повторю, открыты к конструктивному диалогу, как только США будут готовы к такому же равноправному разговору, к решению проблем на основе баланса интересов, а не на основе ультиматумов", – добавил глава МИД РФ.

Отметим, что аннексию украинского Крыма признают все страны Евросоюза, США и ряд других государств, за что уже не первый год Москва расплачивается экономическими потерями из-за ограничительных мер. Недавно в России подсчитали ущерб от экономических санкций. По подсчетам экспертов, российская экономика большей всего пострадала от санкций ЕС, Украины и США. По состоянию на конец 2018 года в отношении России действовали 159 ограничительных мер, которые ввели 62 страны.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.