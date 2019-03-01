Экономика Как в Украине дешевле взять авто в кредит - банкиры дали прогноз по ставкам

2019-03-01 14:16 285

Эксперты банковского сектора Украины дали прогнозы по автокредитованию на год. По их мнению, ставки могут быть снижены, но только при позитивном политическом сценарии. К такому мнению пришли участники круглого стола «Финансового клуба».

Так, директор департамента клиентов малого и среднего бизнеса Кредобанка Ирина Груй подсчитала, что средняя ставка по кредитам на пополнение оборотного капитала составляет 19,5% годовых, инвестиционных кредитов – от 18,5%.

«Наши прогнозы такие: несмотря на сохраняющееся инфляционное давление, с лета учетная ставка должна снижаться на 0,5% каждые полтора месяца. К концу года мы бы вышли на показатель в 15%, что позволило бы удешевить стоимость кредитов для агробизнеса», – заявила Груй.

Член правления по вопросам корпоративного бизнеса Агропросперис Банка Артем Панченко считает, что даже если НБУ решит снизить учетную ставку, это не сразу отразится на кредитных продуктах банков.

«В лучшем случае мы ожидаем стабилизацию ставок или небольшое снижение во второй половине года. Но все будет зависеть от политических моментов. В любом случае ставки будут выше 20% годовых», – сказал он.

При этом ряд банкиров считают, что для удешевления финансирования время еще не настало.

«Мы не видим оснований для снижения стоимости кредитов. До конца года ставки сохранятся на том же уровне, на каком они находятся сейчас», – прогнозирует начальник департамента малого и среднего бизнеса банка «Глобус» Оксана Шульга.

Начальник управления развития агробизнеса банка «Альянс» Андрей Дальчанин напомнил, что немаловажным фактором остается и сотрудничество с МВФ.

«У банков нет длинного ресурса, поэтому в стоимость финансирования банки вынуждены закладывать колебания, которые могут быть на рынке. Пока мы не видим, чтобы рынок давал позитивные сигналы», – говорит директор корпоративного бизнеса Райффайзен Банка Аваль Руслан Спивак.

В то же время директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Наталья Буткова-Витвицкая напомнила, что у банков есть ряд инструментов, которые позволяют существенно снизить стоимость финансирования для конечного потребителя. В Ощадбанке таких программ как минимум четыре: партнерство с международными финансовыми организациями, партнерские программы с дистрибьюторами техники и средств защиты растений, муниципальные компенсационные программы и программы, которые финансируются за счет госбюджета.

«Главный месседж заключается в том, что кредиты не будут дешевыми. Но у каждого банка есть ряд механизмов, которые позволят клиенту получить ставку в 16-17% годовых. Такая стоимость обеспечивает нетяжелый вход в кредитные программы», – считает Наталья Буткова-Витвицкая.

Источник: Finclub