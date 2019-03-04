Мир Путин приостановил выполнение ключевого ракетного договора с США

2019-03-04 19:30 60

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым в 1987 году.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

В тексте указа говорится, что решение было принято «из-за нарушения США своих обязательств по договору». Министерство иностранных дел РФ должно будет уведомить об этом американскую сторону. Указ вступит в силу сегодня, 4 марта.

Как известно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Москвы есть последняя возможность вернуться к соблюдению договора и призвал ею воспользоваться. Столтенберг подчеркнул, что НАТО не стремится к новой гонке вооружений и не будет размещать в Европе новые ядерные ракеты.