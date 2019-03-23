Мир Врачи рассказали о болезнях, которые может вызвать переход на летнее время

2019-03-24 12:30 183

Сотрудники медицинского отделения РУДН рассказали, что переход на летнее время может быть опасен для человеческого организма. По словам специалистов, экономия, которую приносит постоянный перевод стрелок, не сравниться с бедами, подстерегающими организм людей.

Медики считают, что стабильный биоритм является крайне важным для человека. А вот колебания биоритмов благоприятно влияют на развитие злокачественных опухолей в организме. Кроме того, перевод на летнее время приводит к нарушению концентрации эпифиза, что может повлечь за собой импотенцию.

В период перехода на зимнее время, когда люди встают на час раньше обычного, врачи фиксировали увеличение инфарктов и серьезных проблем со здоровьем, а также с давлением. Переход на летнее время также ничего хорошего людям не сулит, уверены врачи.

Напомним, что в Украине уже не первый год идут споры о том, нужно ли переводить стрелки часов на час вперед или назад. Однако, эта эпопея со временем даже не собирается заканчиваться - эта сезонная коррекция времени не станет последней. Хотя осенью все были почти уверены, что 2019 год поставит точку в истории с переходом на летнее время. Мы в этом вопросе следуем за Европой, а ЕС планировал, что 2019-й станет последним в «играх» со временем. Но неожиданно Европа это эпохальное решение отложила – как минимум, на год.