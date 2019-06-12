Украина Рева о начислении пени за коммуналку: Полная дурня

2019-06-12 18:30 147

 

Министр социальной политики Андрей Рева раскритиковал введение пени за долги по коммунальным услугам, назвав ее "полной дурней". Об этом Рева сообщил журналистам в кулуарах правительства, передает "112 Украина".

"Я считаю, что этого не нужно было делать, это полная дурня. Если человек не платит, а на него еще начисляют пеню – какой в этом смысл? Это дурня полная. Если бы речь шла о богатых людях, которые не платят из-за своей недисциплинированности или нежелания, возможно, это было бы правильно. Но говорить о бедных людях и еще начислять им пеню, когда у них нечем заплатить – я считаю, что это дурня полная", - сказал чиновник.

Рева напомнил, что решение о введении пени продиктовано соответствующим законом. "Это не решение правительства, это решение народных депутатов Украины. Такая пеня действительно будет начисляться с 10 июня этого года, она небольшая, но я понимаю, насколько неприятно людям представлять себе, что им будут начислять какую-то пеню. Посмотрим, как этот механизм будет действовать", - отметил министр.

При этом министр напомнил, что в случае проблем с выплатой зарплаты либо задержек по субсидиям от государства пеня начисляться не будет.

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Рева о начислении пени за коммуналку: Полная дурня 2019-06-12 18:30 147

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