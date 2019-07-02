Украина Синоптики дали прогноз погоды на Ивана Купала

2019-07-02 18:00 159

 

В конце этой недели, на праздник Ивана Купала, по Украине ожидается местами дождливая погода, температура несколько снизится. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, 6-7 июля в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы. При этом ночью 6 июля без осадков. Температура ночью 6 июля 8-13°, 7 июля 11-16°, днем 20-26°.

На остальной территории ночью 6 июля и днем 7 июля местами кратковременный дождь, гроза, в остальное время без осадков. Температура ночью 15-21°, днем 26-31°.

В Киеве 6-7 июля местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью 6 июля без осадков. Температура ночью 6 июля 8-13°, 7 июля 11-16°; днем 21-26°.

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