Политика видео День независимости отпразднуют по-новому: что задумал Зеленский

2019-07-09 20:00 177

 

Президент Владимир Зеленский записал срочно видеообращение к украинцам, в котором рассказал об изменениях, которые ждут главный праздник граждан

Об этом он сообщил в Facebook.

«Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа, на День Независимости Украины, у нас проходит военный парад. Помпезный и точно не дешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим защитникам и героям. Нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн гривен на премии. Всем нашим военным», — отметил он.

 

 

 

Кроме того, Зеленский рассказал, кому именно пойдут выделенные средства. И что ждет День Независимости.

 

«Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, все. И обязательно военным, которые выполняют задачи в ООС. Но, баловать наших героев мы будем, но и праздник отмечать тоже. Но будет новый формат», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский пообещал бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах страны. Об этом он сказал во время представления нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко, назначенного накануне. В сети тут же начали активно обсуждать то, что он сказал и как себя вел. Новостная строка на Фейсбуке забита такими заголовками: «Зеленского колбасило», «Зеленский пил много воды», «Зеленский качался на стуле», «Видимо кокаина из Колумбии на самолете привезли», «Ну что, выбрали клоуна? Караул! Позор!».

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Суд вынес оправдательный приговор мэру Одессы 2019-07-09 17:00 240
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала захваченных украинских моряков военнопленными РФ 2019-07-09 16:30 393
Еще один влиятельный человек из команды Зеленского захотел стать премьером 2019-07-09 12:15 642

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