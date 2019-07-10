Детали Семочко и Беззубенко: сотрудников спецслужб подозревают в захвате госпредприятий

2019-07-10 11:34 195

Скандально известный экс-глава отдела «К» в СБУ Сергей Семочко, а также его бывший подчиненный, нынешний руководитель одного из управлений Главка защиты экономики СБУ Николай Беззубенко замешаны в ряде схем, связанных с «отжимом» государственных предприятий в Киеве.

Об этом говорится в расследовании, опубликованном на сайте «Власти».

«Используя свои связи среди бизнеса в лице киевского бизнесмена и строителя Вадима Столара и руководителя одного из департаментов Министерства экономического развития и торговли Украины Перевезенцева, Беззубенко и Семочко организовали «отжим» государственных предприятий и земельных участков, находящихся в сфере управления министерства. Перевезенцев находится в тесных отношениях с экс-президентом Украины Петром Порошенко и назначен последним для решения кадровых вопросов Министерства», - сообщается в материале.

Схема, по данным журналистов, заключается в следующем. «В отношении руководителей предприятий Минэкономразвития под чувствительным руководством Беззубенко возбуждались уголовные дела. При таких обстоятельствах Перевезенцев освобождал их от занимаемых должностей и назначал «своих» людей. Далее вновь назначенные директора доводили предприятия до банкротства, что позволило за бесценок отчуждать их в интересах господина Столара, а также незаконно отдавать ему государственные земли под строительство жилых комплексов», - говорится в статье.

Таким образом состоялась сделка с заводом «Электронмаш», где в 2018 году директором назначен Ефименко С.М. «В отношении бывшего руководителя Беззубенко и Главным следственным управлением СБУ возбуждено уголовное производство № 22017000000000360, в рамках которого наложен арест на целостный имущественный комплекс - детский оздоровительный лагерь, расположенный по адресу г.. Киев, ул. Юнкерова, д. 16 (Пуща-Водица) общей площадью 8330,00 кв. м.», - говорится в статье.

Впоследствии Ефименко был переведен на должность директора ГП «Дипроверф», другого интересного государственного предприятия Минэкономики.

Аналогичная история произошла с другим столичным предприятием: директор ГП «Киивмашсервис» Якобчук А.В. вообще был отстранен от должности с помощью Беззубенко следователями Голосеевской нацполиции в рамках уголовного производства.

Источник: for-ua.com

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