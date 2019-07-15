Политика В Чехии признали, что большинство врачей-иностранцев у них - граждане Украины

2019-07-15 15:14 192

Среди врачей-иностранцев, работающих в Чехии, больше всего медиков из Словакии и Украины. 

"По данным Врачебной палаты Чехии, в настоящее время в стране работает более 3200 врачей, получивших диплом за границей, в основном из Словакии и Украины. Далее идут Польша и Беларусь", - , сообщает Радио Прага.

По мнению члена Врачебной палаты Михала Сойки, приток врачей из этих стран вызван худшим состоянием медицины у них на родине.

"Мы выгадаем от того, что эти специалисты выучат чешский язык и останутся здесь. Главное, чтобы мы не стали перевалочной станцией, через которую они уедут в Германию или Австрию", – цитирует эксперта РП.

В этой связи отмечается, что при прохождении апробации врачи-иностранцы должны, помимо прочего, подтвердить свое знание чешского языка.

Напомним, Чехия удвоила квоту на рабочие визы для украинцев. До сих сих пор количество новых работников, которые могли в течение одного приехать для трудоустройства в Чехии, составляло 19,6 тысячи. В то же время именно украинцы составляют 80% нелегальных работников в Чехии

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