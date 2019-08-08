Политика Полиция расследует загадочную смерть туристки, выпавшей из самолета

2019-08-08 21:00 165

 

На Мадагаскаре 19-летняя британская туристка Алана Катленд выпала из самолета, а ее тело обнаружили местные жители совместно с сотрудниками службы безопасности,сообщает CNN в четверг, 8 августа.

Известно, что девушка находилась в самолете вместе с еще одной пассажиркой и пилотом. После посадки в самолет она не сказала ни слова. Примерно через 5-6 минут полета она отстегнула ремень безопасности, открыла дверь и выпрыгнула.

Другая пассажирка успела схватить ее за лодыжку и держала ее, пока этого не заметил пилот. Когда он понял в чем дело, он попытался закрыть дверцу, но не смог, так как обе девушки находились в проеме.

Тогда мужчина попытался держать выпрыгнувшую девушку, пока самолет оставался без управления. В конце концов они не смогли удержать Алану, и она полетела вниз.

Пилот и пассажирка сказали, что девушка даже не взвизгнула, когда сорвалась вниз.

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