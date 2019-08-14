Украина Пешеходные переходы в Украине оборудуют по новой технологии

2019-08-14 20:30 81

 

В Полтавской области впервые в Украине пешеходные переходы начали оснащать небольшими фонариками, которые приклеиваются на асфальт. Это должно значительно сократить количество ДТП с пешеходами.

На самом деле всё очень просто. В асфальте перед пешеходным переходом делаются несколько небольших ямок, Их смазывают специальным клеем. Потом в ямки опускаются фонари. Они выдерживают нагрузку до 20 тонн. Их устанавливают очень аккуратно, так что дорога остается ровной. В центре устройства находится солнечная батарея, которая питает аккумулятор. Днем фонарики почти не видно. Ночью же они начинают светиться и мигать, тем самым указывая водителям на пешеходный переход. Дорожники Полтавщины монтируют фонари сейчас главным образом на пешеходных переходах в селах (например, возле школ и детских садов) и в тех местах, где чаще всего происходят ДТП с участием пешеходов. Полиция утверждает, что благодаря этому количество ДТП с пешеходами снижается в 2 раза.

На данный момент в Полтавской области фонари получили уже 70 пешеходных переходов. И на этом местные власти не планируют останавливаться. Что касается цены, то оборудование для одного пешеходного перехода (6 фонарей) стоит 16 000 грн. Срок службы – 5 лет.

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