Украина ТРАГЕДИЯ Полиция арестовала двух чиновников из-за обрушения жилого дома в Дрогобыче

2019-08-29 11:42 135

Полиции задержала двух работников коммунального предприятия из-за обвала подъезда в Дрогобыче. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, полицейские задержали 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города Дрогобыч.

"По факту обрушения части жилого дома на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - сообщает пресс-служба.

По последним данным, в результате обвала подъезда в Дрогобыче погибли восемь человек, среди которых один ребенок. Поисково-спасательные работы окончены.

Жители дома считают, что причиной обвала могли стать ремонтные работы в парикмахерской на первом этаже.

Напомним, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома. Среди причин обвала называют взрыв природного газа, размыв грунта под домом и перепланировку. Ведется следствие. Все жители поврежденного дома эвакуированы и решается вопрос об их временном расселении. В городе объявили траур по погибшим.

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