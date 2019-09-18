Украина В Минсоцполитики объяснили, почему снизили расходы на субсидии

2019-09-18 21:00 141

 

В проекте государственного бюджета на следующий год предусмотрено сокращение финансирования жилищных субсидий, что объясняется ростом доходов граждан. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.

Она указала, что в бюджет 2019 года было заложено 55,1 миллиарда гривен на субсидии, а в 2020 году эта сумма будет составлять 47,6 миллиардов гривен, что вызвано исключительно экономическими факторами.

Также Соколовская отметила, что за счет индексации пенсий, увеличения уровня минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли, соответственно уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивает гражданам.

"Сокращение расходов не приведет к сокращению получателей!" - заверила Соколовская.

Вместе с тем она подчеркнула, что Минсоцполитики постоянно осуществляет мониторинг проблем, возникающих у граждан при получении субсидий, и на основании их обращений готовит изменения в порядок предоставления субсидий.

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