Детали Министр Милованов связан с международной сетью борделей! Документы!

2019-10-21 15:19 417

Оказывается, министр экономики и АПК Тимофей Милованов, профессор Питтсбургского университета, почетный президент Киевской школы экономики и бывший зампредседателя Совета НБУ, увлекается не только теорией игр, парусным спортом и сальсой, но и «клубничкой». По словам Милованова, Украина его никогда особо не интересовала. А вот он интересовал... Департамент Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми (ДБЗПТЛ).

В нашем распоряжении оказались уникальные документы, проливающие свет на темную сторону жизни правительственного чиновника. Как известно из его биографии, Милованов родился 15 марта 1975 года в Киеве. Закончил КПИ и Киево-Могилянскую академию. В 1999 получил степень магистра экономики в Киевской школе экономики.

В 2004 году начал работать младшим профессором Боннского университета в Германии. В 2008 году переехал в США и работал ассистентом-профессором Университета штата Пенсильвания. В 2010 году стал лектором Пенсильванского университета. А с 2015 года — ассоциированным профессором на постоянном контракте Питтсбургского университета.

Тогда же его пригласили в международный академический совет Киевской школы экономики, в финансировании которой принимают участие Джордж Сорос, Виктор Пинчук и другие известные персоны.

Спустя год, Тимофей Сергеевич стал президентом КШЭ и членом Совета Нацбанка от парламента. Он так же работает как редактор VoxUkraine и Review of Economic Design.

Его визиты в Украину становятся более частыми. Препятствий к этому нет: Милованов — свободный человек: в Питсбурге его ничего не держит, кроме арендованной комнаты 30 м. кв. в университетском общежитии для преподавателей. Семейная жизнь не сложилась: был женат на американке, в 2008 году развелся, детей нет.

А вот в Киеве, помимо слушателей его лекций, поклонников сальсы и небольшого круга родни, Милованова ждет подруга молодости Анжела, с которой он вместе учился еще в КПИ.

Из оперативного документа, датированного 18 декабря 2018 года:

«Информатор сообщил, что указанное лицо (Милованов, - прим) во время учебы в НТУУ КПИ и позже, во время своей преподавательской деятельности поддерживал отношения с лицом по имени Анжела, которая в то время занимала должность руководителя студгородка... Милованов предложил Анжеле подыскивать и организовывать встречи со студентками преимущественно из других городов (за это предложено было получать 100 дол. США) , которые не прошли отборочный конкурс или были отчислены из вуза, для дальнейшего привлечения к предоставлению услуг сексуального характера за денежные средства».

Дальше сказано, что Анжела согласилась, и Милованов познакомил ее со своим другом по прозвищу Вася-Монополист, известным, как сутенер из высшего света, гражданин Израиля, житель города Кирьят-Ям, спонсор общественной организация евреев Чешской республики «Такдим», учредитель ряда фирм в Украине Грегори (Григорий) Чарный 1975 г.р.

Информации о нем — море. Начиная от обширных журналистских расследований, с перечислением высокопоставленных покровителей в правоохранительных органах, номерами телефонов, фотографиями девочек и адресами борделей и заканчивая рассказами тех, кто поработал у Васи в том же качестве, что и Анжела — нанимали на работу «эскортниц».

В 2016 году на сайте «Обозревателя» появилась статья, в которой сказано, что Григорий Чарный владеет борделями в Москве, Санкт-Петербурге и Праге, отправляя проституток из своих киевских публичных домов туда работать. В Киеве он контролирует около 30-40 борделей из 200 (по адресам это Бессарабская, 5, Прорезная, 3, Малая Житомирская 18А, - прим). Оценочный доход Чарного составляет около трети миллиона долларов в месяц.

Его бизнес был успешно закрыт в 2010 году. Но уже через год восстановлен, благодаря связи с тогдашним начальником Департамента борьбы с торговлей людьми Юрием Кучером. Но Кучера давно уволили. А бизнес Чарного, несмотря на это, расцвел по-новому.

«Весной 2015 года он открыл в «Арене» на Бессарабской площади стриптиз-клуб «Дарлинг» — фактически обыкновенный публичный дом, завуалированный под легальное заведение.

В 2016-ом для отмывания доходов, добытых преступным путем, организовал 10 частных предприятий, в том числе и «Вайс Груп» и собирался через них пристроить 7-10 миллионов долларов. Например, планировал строить за эти деньги жилищный комплекс «Новый Копылов» под Киевом.

По юридическим вопросам "Вайс Груп" консультировала солидная юридическая фирма с «многогранной» репутацией «Василь Кисиль и Партнеры». А по экономическим — нынешний министр экономики Тимофей Милованов. Из-за этого въезды - выезды Чарного и Милованова в ДБЗПТЛ поставили на контроль.

Кстати, инвестиционный консультант из профессора Питтсбургского университета оказался не очень квалифицированный: большая часть упомянутых в документе фирм находятся в стадии ликвидации. А теми, что еще живы, руководит проживающий в Праге Юрий Шутов. В Интернете можно найти фоторепортаж с вечеринки, организованной Шутовым и Чарным в пражском отеле «Марриотт» в честь одного из главных иудейских праздников Песах

Пока уважаемые гости говорили о высоких религиозных материях, по-соседству в «нумерах» украинские «эскортницы» отрабатывали свою «поденщину». Грешное и праведное рядом...

Среди всего многообразия оперативных материалов, собранных ДБЗПТЛ по сотрудничеству Милованова и Чарного, особо шокирует один, датированный декабрем прошлого года. В это время Тимофей Сергеевич уже заседает в Совете НБУ и президентствует в Киевской школе экономики. А так же обнимается с потенциальным кандидатом в Презеденты Украины Святославом Вакарчуком -- членом Совета директоров КШЭ.

И при этом, как мы видим из донесения, участвует в новом проекте своего друга Чарного — создании в одном из борделей по адресу Бессарабская, 5 порностудии, где круглосуточные принимают заказы на порно в режиме он-лайн с оплатой криптовалютой и где малолетки за участие в съемках получают 1,5 - 3 тыс. грн. Вы вчитались? Малолетки!!!

Тут же без комментариев. Просто интересно — в многочисленных правоохранительных структурах новой власти обратят внимание на эту публикацию или сделают вид, что ничего не происходит?