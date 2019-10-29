Украина Рада ввела штрафы за перевозку детей без автокресел

2019-10-29 20:30 222

 

Верховная Рада ввела штрафы 510-850 грн за перевозку детей в автомобилях без специальных кресел, приняв законопроект № 1150. Документ поддержали за основу 323 нардепа и в целом 332 нардепа.

В Админкодекс внесли норму о штрафе 510 грн за нарушение правил перевозки детей, а 850 грн - за повторное нарушение в течение года.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

В пояснительной записке обращают внимание, что в подпунктах "б-г", пункта 21.11 Правил дорожного движения определено, что запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или возрастом до 12 лет – в транспорте без спецсредств, которые дают возможность пристегнуть ребенка; детей до 16-летнего возраста - в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей - в темное время суток.

Авторы законопроекта привели данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым правильно установленные детские автомобильные кресла уменьшают вероятность смерти младенцев примерно на 70%, и на 54-80% детей.

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