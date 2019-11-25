Украина Спасатели предупредили о гололеде и дали рекомендации водителям

2019-11-25 11:15 153

В понедельник, 25 ноября, в большинстве западных областей страны гололед и туман.

"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 25 ноября в большинстве западных областей гололед, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - сообщает пресс-служба ГосЧС.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.