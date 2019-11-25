Спасатели предупредили о гололеде и дали рекомендации водителям

В понедельник, 25 ноября, в большинстве западных областей страны гололед и туман.
"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 25 ноября в большинстве западных областей гололед, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - сообщает пресс-служба ГосЧС.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
снизить скорость движения;
при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
избегать резких маневров на дороге.