Спорт Манчестер Сити - Шахтер: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

2019-11-26 18:00 519

 

Донецкий "Шахтер" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет с "Манчестер Сити". Встреча украинской и английской команд пройдет на манчестерской арене "Этихад" 26 ноября.

Начало поединка - в 22:00.

В прямом эфире в Украине транслировать матч "Манчестер Сити" - "Шахтер" будет телеканал "Футбол 1".

После четырех туров "Ман Сити" возглавляет группу C, набрав 10 очков. "Шахтер" занимает вторую строчку, набрав 5 пунктов и опережая загребское "Динамо" по дополнительным показателям. Прошлую игру команды провели в первом туре - матч в Харькове завершился фиаско "горняков" со счетом 0:3.

 

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